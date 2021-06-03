5 рецептов неожиданных блюд с клубникой

Клубника – это та ягода, которая не требует дополнений. Ее нужно мыть и просто есть. Но существуют достаточно оригинальные исполнения с ней, которые удивляют. Клубнику можно добавлять в полезные летние салаты, в соус к утке и десертные супы. 5 лучших рецептов с этой ягодой найдете ниже, сообщает Сегодня.

Утиное филе с клубничным соусом

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Ингредиенты

150 г филе утки или индейки

3 побега спаржи

Соль, перец – по вкусу

Для соуса

30 г красного сухого вина

100 г клубники

20 г сахара

50 мл воды

Способ приготовления

Утиное или индюшачье филе посолить, поперчить, обжарить на сковородке. Утятину довести до 70%-ной готовности, так, чтобы мясо было немного с кровью, индейку – до полной готовности. Спаржу очистить, бланшировать, выложить на тарелку. Филе птицы нарезать на ломтики, выложить на спаржу, полить клубничным соусом. Для соуса взять вино, добавить сахар, нарезанную клубнику и воду, кипятить в течение 5-7 минут. Затем перебить в блендере и полить филе.

Клубничный суп с мороженым

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Ингредиенты

150 г клубники

50 мл красного сухого вина

30 г сахара

30 г воды

50 г ванильного мороженого

Способ приготовления

В сотейник влить вино, добавить сахар, предварительно вымытую и порезанную кусочками клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут. Украсить мятой. Подавать теплым либо холодным. Для холодной подачи супу после приготовления дают остыть, взбивают в блендере и подают с мороженым.

Клубничный салат с орехами и козьим сыром

Фото: instagram.com/olga_apelsin

Ингредиенты

Для засахаренных орехов

2 ст. л. сливочного масла

1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан

1/2 ч. л. кайенского перца

Щепотка соли

1/2 ч. л. корицы

2 ст. л. коричневого сахара

Для салата

3 чашки салатного микса

3/4 чашки засахаренных орешков

1 1/2 чашки нарезанной клубники

225 г измельченного козьего сыра

1/2 стакана голубики

Для заправки

1 чашка оливкового масла

1/3 чашки бальзамического уксуса

1 лук-шалот, нарезанный

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотого перца

1 ст. л. дижонской горчицы

Сок 1/2 лимона

1 ст. л. меда

Способ приготовления

Приготовьте засахаренные грецкие орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть. Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы. Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник. Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.

Клубничное варенье с розмарином

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Ингредиенты

1 кг клубники

500 г сахара

3 веточки розмарина

1 ч. л. черного перца горошком

1/2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Клубнику очистить от хвостиков, разрезать пополам. Добавить 5 ст. л. воды, смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть. Добавить розмарин, после чего уменьшить температуру и варить до готовности. За 1 минуту до окончания варки измельчить черный перец с помощью скалки и добавить в варенье. Разлить в стерилизованные банки, дать ему остыть. Такое варенье идеально и с сырами (камамбер, бри, шевре), и с мясом, и с овощами (краснокочанная капуста), и с молочными продуктами (молоко, творог).

Желе из клубники с шампанским

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Ингредиенты

130 г сахарного песка

Цедра и сок 1 лимона

4 ч. л. желатина в порошке

450 мл шампанского

180 г клубники

50 г клубничного пюре

Способ приготовления