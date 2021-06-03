Усик - Джошуа: промоутер украинца сделал новое заявление

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает ожидать решения британского чемпиона Энтони Джошуа (24-1,22 КО) о его бое в конце лета. Уроженец Уотфорда должен определиться, будет ли он биться с нашим соотечественником, либо освободит пояс Всемирной боксерской организации (WBO, сообщает Обозреватель.

Об этом в комментарии Sky Sports рассказал промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, сторонам не удалось прийти к соглашению до 31 мая – сроку, который был установлен WBO для переговоров.

"Мы ждем решения Короля Джошуа. Ждем, настолько ли он храбр, чтобы быть сброшенным с трона. На данный момент я понятия не имею, заключим ли мы сделку. Мы ждем решения" , – сказал Красюк.

Ранее он заявил, что в случае победы над Энтони Усик получит гонорар в размере более 10 миллионов долларов. Он также назвал ключевое преимущество украинца над соперником.

Напомним, Энтони Джошуа должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой планировался на 14 августа, однако Фьюри по решению суда обязали выйти на третий поединок против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).