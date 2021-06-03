На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег

Покупка подержанного автомобиля - это сложный и трудоемкий процесс. Многие водители стремятся найти лучшее компромиссное решение. Почти новый автомобиль по доступной цене был бы идеальным вариантом. Пробег является одним из основных параметров, характеризующий техническое состояние автомобиля. Но многие об этом забывают или просто не обращает внимания. В случае занижения реального пробега покупатель рискует заплатить за автомобиль гораздо больше, чем тот стоит на самом деле, сообщает Автомир.

Почему важно проверять пробег автомобиля, прежде чем покупать его?

На каждом транспортном средстве устанавливается одометр, который показывает, сколько километров проехал данный автомобиль за весь период эксплуатации. Показатели одометра отражают уровень износа автомобиля. Однако реальный пробег часто скручивают, и это приводит к незапланированным эксплуатационных расходов. Выгодная покупка может превратиться в финансовую катастрофу в считанные секунды. Авто, на котором скручены 100000 километров пробега, может оказаться очень непредсказуемым и дорогостоящим в обслуживании. К тому же, его будет сложно продать в будущем.

Методология исследования

Компания carVertical, которая предоставляет услуги по проверке истории транспортных средств по VIN-кодом, провела исследование с целью определения моделей автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег. Специалисты carVertical собрали и проанализировали большой массив информации по собственной базы данных. По результатам исследования был составлен перечень автомобилей с указанием процента случаев скручивания пробега по каждой из проанализированных моделей.

За последние 12 месяцев (в период с октября 2019 по октябрь 2020) специалисты carVertical проанализировали более полумиллиона отчетов и собрали информацию о рынках автомобилей в разных странах мира, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Франция, Словения, Словакия, Чехия, Латвия, Болгария, Украина, Сербия, Германия, Хорватия, Россия и Соединенные Штаты Америки.

Топ-15 моделей автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег

Ниже приведен перечень моделей автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег. Если вы покупаете подержанный автомобиль, обязательно проверьте показатели пробега с помощью онлайн-сервиса, прежде чем заключать договор с продавцом.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пробег чаще всего скручивают на машинах немецких производителей. Еще один интересный вывод касается вопроса сегментации. Случаи скручивания пробега гораздо чаще наблюдаются в автомобилях премиум-класса, чем в бюджетных автомобилях. Недобросовестные автодилеры, которые практикуют занижение реального пробега, с наибольшей долей вероятности обратят свое внимание на люксовые модели BMW 7 и X5. Покупатели роскошных машин рискуют понести огромные финансовые потери, если приобретенный автомобиль стал объектом мошеннических действий с показателями одометра.

Сравнение моделей автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег, по году выпуска

Возраст является одним из ключевых факторов влияния на пробег автомобиля. Реальный пробег чаще занижают на автомобилях старшего возраста. Результаты сравнительного анализа моделей автомобилей с наибольшим процентом случаев скручивания пробега свидетельствуют о том, что модели премиум-класса в среднем старше бюджетные модели.

По данным исследования, подержанные автомобили премиум-класса страдают от мошенничества с показателями одометра больше других. В частности, в популярных моделях BMW пробег скручивают, когда они находятся в возрасте от 10 до 15 лет. Автомобили серии Mercedes-Benz E 2002-2004 годов выпуска являются самыми старыми из тех, которые пользуются большим спросом среди автодилеров-мошенников.

Бюджетные автомобили со скрученным пробегом в среднем несколько новые. Данные о Volkswagen Passat, Skoda Superb и Skoda Octavia говорят о том, что в этих моделях пробег обычно скручивают в течение первых десяти лет пребывания в эксплуатации.

Сравнение моделей автомобилей, в которых чаще всего скручивают пробег, по виду горючего

Транспортные средства с дизельным двигателем рассчитаны на то, чтобы преодолевать значительно более длинные расстояния, и именно поэтому на них приходится большая часть машин со скрученным пробегом. Из Западной Европы очень часто импортируются автомобили с пробегом более 300 000 км. Занижение реального пробега позволяет существенно увеличить стоимость этих авто.

Данные о доле машин со скрученным пробегом в разрезе видов горючего отражают специфику выбора автомобилей в странах Центральной и Восточной Европы. Водители западных стран активно избавляются от старых авто с большим пробегом и высокой стоимостью техобслуживания. Как правило, эти авто оказываются в странах Восточной Европы уже с поддельными показателями одометра.

Некоторые из представленных моделей, такие как Audi A6, Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz E-Class, почти полностью оснащены дизельными двигателями. Среди моделей с бензиновыми двигателями доля автомобилей со скрученным пробегом составляет лишь несколько процентов. Такой огромный разрыв между различными видами топлива означает, что покупатели автомобилей с бензиновыми двигателями подвергаются меньший риск получить машину со скрученным пробегом, чем те, что покупают дизельные авто.

Сравнение стран по распространенности случаев скручивания пробега

Случаи скручивания пробега наиболее распространены в странах Центральной и Восточной Европы. Западная Европа в меньшей степени страдает от мошенничества с показателями одометра.

Самые серьезные проблемы, связанные с занижением реального пробега, наблюдаются на рынках стран, которые импортируют в употреблении автомобили из Западной Европы. В Румынии и Латвии машины со скрученным пробегом составляют примерно одну десятую часть от общего автопарка.

Вывод

Мошеннические действия с показателями пробега негативно влияют на автомобильный рынок, ведь они приводят к завышению цен на сотни тысяч машин ежегодно. Таким образом покупателей вводят в заблуждение, заставляя их тратить много денег на подержанный автомобиль, а затем эта наличность попадает на черный рынок.