Зеленский хочет создать реестр олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни, олигархов, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое предложение содержится в законопроекте президента "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Основанием для включения олигархов в реестр, согласно законопроекту, станет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему.

Согласно законопроекту, в реестре будет отражаться само решение СНБО и основания внесения (исключения) того или иного лица (олигарха), ФИО таких лиц, декларации про контакты с олигархами. Такие сведения будут вносить не позднее трех дней со дня принятия решения СНБО о внесении лица к категории олигархов.

При этом включенным в реестр лицам будет запрещено осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Также такие лица будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Решение об исключении из реестра олигархов будет приниматься СНБО в случае установления факта отсутствия у таких лиц не менее двух из четырех предусмотренных признаков олигарха. При этом признак значительного влияния на средства массовой информации не будет считаться отсутствующим, если статус бенефициара соответствующего СМИ перешел от лица, включенного в реестр, к связанному с ним лицом или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, одновременно отвечающее трем из четырех признаков: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, владеет активами в размере более 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, является конечным бенефициарным владельцем субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном товарном рынке.