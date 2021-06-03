"Пленки Медведчука" могут быть фейком РФ, – нардеп Арьев

Так называемые "пленки Медведчука", опубликованные Bihus.Info, могут оказаться либо фейком российских спецслужб, либо халатным отношением руководства СБУ к принципам хранения информации оперативной деятельности.

Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев﻿.

Ссылаясь на ответ СБУ, данный на его депутатское обращение, народный избранник утверждает, что обвинения в адрес Медведчука целиком являются медийными и основаны на лжи.

“Есть два “или”:

или Бигус (Денис Бигус, главный редактор Bihus.Info – прим. ред.) врет и записи делала не СБУ,

или, если записи делала СБУ, то служба сознательно покрывает тех, кто “слил” материалы расследования, и даже не проводит служебную проверку насчет утечки”, – подчеркнул Арьев.

По мнению нардепа, из первого варианта следует то, что и Бигус, и СБУ получили записи из одного источника, близкого к РФ. Второе означает, что СБУ незаконно сливает информацию ради клеветы в адрес Медведчука.

Источник: Volodymyr Ariev / Facebook