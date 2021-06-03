В Украине наблюдается дефицит айтишников

В Украине с апреля 2020 года начало стремительно расти количество вакантных должностей в сфере информационных технологий. На сегодня в стране сформировался дефицит айтишников как минимум в 5000 человек, сообщает UBR.

Согласно информации аналитиков, в Украине ищут работу 16 тыс. специалистов IT-отрасли, в то время как актуальных вакансий – 21 тыс. При этом спрос все время растет.

Такая потребность в айтишниках – общемировой тренд, который сформировался также вследствие отложенного спроса.

"Бизнесы, которые в начале карантина временно не увеличивали штат специалистов, активно наверстывают нехватку кадров" , – подчеркнули аналитики.

В то же время зарплаты в сфере IT-индустрии остаются самыми высокими по Украине. В апреле рост окладов таких специалистов составил 26%, средняя ежемесячная оплата их труда достигла 51 тыс. грн. Также сфера IT/телеком является и самой популярной среди соискателей работы – плюс 10,2% заинтересованности фиксировалось в конце апреля.