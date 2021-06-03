Укрзализныця запускает поезда в Бердянск

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 10 июня возобновляет курсирование поездов №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск, сообщает УНИАН.

Эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно - по нечетным.

«Отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23», - сказано в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» в июне запускает два новых поезда к морю в Геническ (Херсонская область) из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.