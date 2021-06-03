Реки и водохранилища в оккупированном Крыму пересохли еще больше

Воды на оккупированной территории Крымского полуострова стало еще меньше. Реки и водохранилища значительно обмелели в сравнении с прошлым месяцем и ситуация стала еще хуже, чем год назад, ссылаясь на данные "Гидрометцентра" оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Согласно последним данным, общий запас воды в водохранилищах на начало лета составляет 79,24 млн кубометров, что на 6,53 млн меньше, чем в начале мая. А также на 5,92 млн меньше, чем еще год назад.

Ситуацию объясняют отсутствием достаточного количества осадков, что образуют сток. А после третьей малоснежной зимы вновь повторяется ситуация, как в прошлом году.

Реки в округах Алушты, Судака, Феодосии пересыхают.

За прошлый месяц осадков выпало от 7 до 35% нормы, от чего особенно страдают бассейны рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.

В начале февраля оккупанты отчитались, что наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

До 2014 года материковая территория Украины обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Теперь же оккупационные власти вынуждены пополнять запасы из водохранилищ природного стока и подземных источников. Это привело к засолению почвы на полуострове.