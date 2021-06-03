Рианна показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье

Американская поп-исполнительница Рианн﻿а, которая после расставания с миллиардером закрутила роман с известным репером, показала в своем Instagram откровенные фото в прозрачном нижнем белье собственного бренда, сообщает Сегодня.

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов. Ее образ дополнили белые босоножки на шпильках с искусственным мехом, серьги, кольца, браслеты и цепи на шее.

Фото: instagram.com/badgalriri

"Три минуты думала над тем, как мне подписать эти фотографии. Поняла, что мне нечего сказать" , – подписала она пост.

Артистка также примеряла черный комплект белья.