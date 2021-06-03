Новый Kia Sportage попался в Украине

Автомобиль удалось сфотографировать во время дорожных испытаний, сообщает Автоцентр.

Премьера нового Kia Sportage 2022 уже не за горами – популярный компактный кроссовер следующего (пятого поколения) официально представят в июле. Производитель уже подкрепил анонс модели тизерами, однако секретов еще много. Более того – машина пока не готова полностью, автомобиль продолжают испытывать на дорогах общего пользования.

Очередными живыми фото тестового прототипа поделился наш читатель. Новый Киа Спортейдж в «глухом» камуфляже с немецкими регистрационными номерами не скрываясь попался на улице Новоконстантиновской в Киеве. Интересно, что этот же прототип ранее несколько раз видели на Столичном шоссе. То есть география испытаний не ограничена внутри административно-территориальной единицы – новый кроссовер Kia «изучает» весь город.

Отметим, что до этого аналогичный кроссовер видели на дорогах Кореи. Он немного отличается от глобальной версии Sportage (ожидаются два варианта модели). У него иной дизайн задних дверей и небольшие окошки в задних стойках. Предположительно, это удлиненный вариант, рассчитанный на семь посадочных мест.

Как стало известно ранее, салон Kia Sportage 2022 укомплектуют цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, объединенными в цельный блок. Новинку оснастят гибридной силовой установкой от Hyundai Tucson. У последнего такой агрегат состоит из 1,6-литрового турбированного двигателя, электромотора и батареи емкостью 13,8 кВтч. Совокупная мощность установки – 226 л.с. Запас хода на электротяге составляет 45 км. Не исключено, что у нового Kia Sportage эти цифры будут немного другими.

Старт серийного производства новинки ожидается до конца июня. А дополнительная информация о Kia Sportage пятого поколения наверняка появится в ближайшее время.