Шмыгаль отправился в дипломатическую поездку в Грузию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Грузии до 4 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

"2-4 июня 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Грузии (Тбилиси, Мцхета, Телави, Цинандали). В составе правительственной делегации также министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко", – сообщила пресс-служба правительства.

Программой визита, в частности, предусмотрены встречи Шмыгаля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Грузии Кахой Кучава и Патриархом Грузии. Также запланирована пресс-конференция для СМИ.