Honda запустит в серию спортивный электромобиль

Серийная модель скорее всего будет выполнена в стилистике Honda EV Sports Concept, представленного четыре года назад, сообщает InsideEVs.

Японская компания всерьез задумывается о выпуске электрического спорткупе. Недавно в Honda объявили, что производство спортивного «кей–кара» S660, который выпускается с 2015-го, завершится в 2022 году, тираж составит 30 тысяч экземпляров. Преемника у модели не будет.

Разумеется, что этот факт не остался незамеченным. Издание carsensor.net поделилось﻿ сведениями, что взамен S660 выйдет новый спортивный автомобиль. Наиболее подходящим вариантом кажется показанный ещё в 2017 году Honda EV Sports Concept, он использовал техническую начинку от тогда ещё перспективной Honda E. Самa же Honda E является первым автомобилем компании, который использует новую оригинальную электромобильную платформу.

Городской хэтчбек оснащается двумя вариантами электродвигателей, которые выдают либо 136, либо же 152 лошадиные силы, крутящий момент в любом случае составляет 315 Нм. Привод задний. Как мы видим, заднеприводная компоновка как нельзя кстати подходит для спортивной модели, более того, вполне вероятно, что будет и полноприводная версия, чья максимальная мощность может составить 304 л.с., а то и больше.

Согласно информации издания, разработка перспективного спорткара идёт в хорошем темпе. Несколько прототипов уже тестируются в Токио. Скорее всего конвейер после S660 даже не успеет передохну́ть – вполне вероятно, что новинка сразу пойдет в производство.

На данный момент электромобильное направление Honda испытывает определённые трудности. Бодро начав развитие «зелёных» машин, японский бренд вскоре несколько затормозил формирование модельного ряда. Дальнейшие перспективы развития заключаются в электрификации бестеллеров бренда, не исключено, что грядущий спорткар является преемником NSX