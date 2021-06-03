Креминь сообщил о нарушении языковых квот на трех телеканалах

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, предусмотренные законодательством, из-за несоблюдения тремя телеканалами обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме, сообщает Укринформ.

"В течение недели (с 17 по 23 мая) Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка был осуществлен оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: ICTV, "1+1", "Интер" и "Украина". Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов. По результатам мониторинга зафиксированы нарушения закона о языковых квотах на трех телеканалах: "1+1", "Интер" и "Украина", — говорится в сообщении.

Так, продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке, в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" – 70,9%; "Интер" – 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Отмечается, что также выявлены нарушения части 3 статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком рекламы на телевидении является государственный язык. Так, трансляция рекламы (анонсов передач, фильмов), в которой использовался другой язык, чем государственный, осуществлялась телеканалами "Интер" и ICTV.

Креминь также напомнил, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма языкового закона об обязательности трансляции фильмов на телевидении на государственном языке.

Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля 2019 голда. Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство норм вступили в силу 16 июля 2019 года.