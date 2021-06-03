Почти половина регионов Украины соответствует "зеленой" зоне

По состоянию на утро четверга, 3 июня, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. В 12 регионах показатели частично соответствуют нормам "зеленого" уровня эпидемиологической опасности. Об этом, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Страна.ua.

В Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования составляет 4,9%, а два дня до этого показатель был на уровне 5,6%, 5,4%. Таким образом, за последние сутки коэффициент уменьшился.

Также близки к "зеленой" зоны показатели Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Кроме того, показателям "зеленой" зоны карантина соответствует украинская столица. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.

Отметим, что "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – менее 5%.

Скриншот: moz.gov.ua

В Минздраве анонсировали изменение индикаторов "зеленой" зоны карантина в Украине. Изменения введут в соответствии с европейскими нормами.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.