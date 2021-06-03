ФРГ не видит Украину в НАТО из-за позиции Путина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО. В частности, это связано с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.

По его словам, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса - такого как НАТО.