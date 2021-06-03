На рынке "Столичный" в Киеве прогремели взрывы

В Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт. Участники конфликта применили дымовые пакеты и петарды.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области, сообщает РБК-Украина.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших нет. Правоохранители начали следственные действия у админздания рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.

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Сейчас полиция охраняет публичный порядок и проводит превентивные мероприятия на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

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