На рынке "Столичный" в Киеве прогремели взрывы

В Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт. Участники конфликта применили дымовые пакеты и петарды.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области, сообщает РБК-Украина.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших нет. Правоохранители начали следственные действия у админздания рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.

Сейчас полиция охраняет публичный порядок и проводит превентивные мероприятия на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.