Власти Шри-Ланки готовятся к возможному разливу нефти

Шри-Ланка готовится к возможному разливу нефти после того, как судно, загруженное химикатами, затонуло у ее западного побережья, пишут иностранные СМИ.

Сингапурское судно MV X-Press Pearl, перевозившее 25 тонн азотной кислоты, а также другие химикаты и косметику, стояло на якоре у портового города Негомбо, когда на борту произошел пожар. Пылающие контейнеры, наполненные химикатами, упали в море.

Как сообщается, на судне заявили, что признаков разлива нефти с корабля все еще нет, и большая часть токсичного груза сгорела в огне.

Фото: Reuters

В то же время, на снимках, сделанных береговой охраной, был виден слой зеленой пленки, покрывающей океан, окружающий судно, а миллионы пластиковых гранул загрязнили окружающие пляжи и рыболовные угодья, вынудив правительство запретить вылов рыбы на 80-километровом участке побережья.

Правительство страны уже заявило, что будет добиваться компенсации за инцидент. В свою очередь власти Сингапура заявили, что начали расследование инцидента.