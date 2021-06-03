ВР меняет прожиточный минимум. Что будет с пенсиями и соцвыплатами

"Слуги народа" в Верховной Раде продвигают странное реформирование прожиточного минимума: его резко поднимают, но при этом от него отвязывают многочисленные выплаты. Мы разбирались в смысле и последствиях этой инициативы, сообщает Деловая столица.

Добавить 40%, привязать к зарплате

Верховная Рада 253 голосами поддержала в первом чтении и приняла за основу законопроект №3515, который устанавливает в нашей стране единый прожиточный минимум (ПМ), привязанный к 40% средней зарплаты (с последующим ростом). Инициировали изменения 23 народных депутата от партии "Слуга народа". А представляла документ в парламенте глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, которая похвалилась, что прожиточный минимум будет установлен "в таком размере, который реально сможет обеспечить удовлетворение основных потребностей человека в современных социально-экономических условиях".

По словам Третьяковой, документ состоит из четырех частей: "Первая — это отвязка прожиточного минимума, второе — методология, третье — каким образом будет определяться зарплата, если мы отвяжем прожиточный минимум от кратности зарплат. И четвертое — это трансформация, как мы должны наконец достичь того прожиточного минимума, который реально должен быть в Украине".

Документ вносит изменения в общей сложности в 46 законодательных актов. Сам же он поступил в Раду еще 20 мая 2020 г. — чуть больше года назад.

Главная новация законопроекта: он в корне меняет определение прожиточного минимума как приемлемой суммы расходов, которая позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека. Если до сих пор прожиточный минимум в Украине рассчитывался Кабмином исходя из потребительской корзины, то после принятия законопроекта он в расчете на одного человека должен устанавливаться в процентном отношении к среднемесячной зарплате. При этом данное соотношение в последующие 10 лет должно ежегодно возрастать на 1%: от 40% в 2021-м до 50% в 2031-м.

Важнейший момент: на сегодня в Украине к размеру прожиточного минимума привязано очень много всего, включая пенсии, зарплаты чиновников, социальные пособия, штрафы, стоимость госуслуг и пр. Но на повышение всего вместе взятого денег в бюджете точно нет, поэтому авторы законопроекта предлагают одновременно с пересмотром методологии прожиточного минимума отвязать от него многие соцвыплаты (их размеры будут определяться исходя из возможностей бюджета) и зарплаты. Так, предлагается убрать норму, согласно которой минимальная зарплата не может быть меньше, чем прожиточный минимум (хотя, забегая наперед, скажем, что сегодня она все равно выше, чем 40% от средней). После принятия закона минимальный должностной оклад для частных предприятий должен составлять не менее 50% минималки. Размеры зарплат бюджетникам, чиновникам и другим особым категориям (прокуроры, военнослужащие и пр.) будет определять Кабмин.

Ну а чтобы рассчитывать размеры штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предлагается применять некую расчетную единицу — она будет утверждаться законом о государственном бюджете. По-новому будет регулироваться и размер платы за оказание административных услуг.

Сколько это в деньгах?

Согласно законопроекту ПМ прописывается в бюджете, а рассчитывается как от средней зарплаты за прошлый год с учетом инфляции текущего года. То есть если закон примут, то в бюджет-2022 будут закладывать 40% от средней зарплаты-2020, увеличенной на прогнозный показатель инфляции-2021.

Если средняя зарплата в 2020 г. приблизительно 12 тыс. грн, а прогнозный показатель инфляции в 2021-м — 7%, то ПМ-2022 может составить порядка 5136 грн.

Что будет с социальной помощью?

Соцпомощь малообеспеченным в законопроекте предлагается рассчитывать, опираясь на прожиточный минимум, который будет ежегодно устанавливаться законом о госбюджете. Также Кабмин должен будет установить размер необлагаемого минимума доходов граждан на уровне ПМ.

Здесь надо понимать: сегодня в Украине есть как бы два прожиточных минимума: один рассчитывается Минфином (законодательно установленный), другой — Минсоцполитики (фактический).

Законодательно установленные показатели такие:

общий: 2189 грн (с 1 июля — 2294 грн);

для лиц, утративших трудоспособность: 1769 грн (с 1 июля — 1854 грн);

для детей до 6 лет: 1921 грн. (с 1 июля — 2013 грн);

для детей от 6 до 18 лет: 2395 грн (с 1 июля — 2510 грн).

Именно законодательно установленный уровень ПМ учитывается при расчете соцвыплат (например, для пенсий по возрасту — 1769 грн)

Однако фактический ПМ сегодня более чем вдвое превышает указанные выше показатели. А именно в апреле были такие данные:

для детей до шести лет — 3 952,98 грн;

для детей 6-18 лет — 4 871,87 грн;

для трудоспособных лиц — 4 421,41 грн или 5 492,43 грн с учетом обязательных платежей;

грн или 5 492,43 грн с учетом обязательных платежей; для потерявших трудоспособность — 3 627,83 грн.

Как видим, показатель, лежащий в основе соцвыплат, далеко отстал от фактического прожиточного минимума. Теперь же депутаты предлагают решить эту проблему радикально — изменив методологию расчета ПМ, привязав его, как мы писали выше, к уровню средней зарплаты. Однако в таком случае, даже если оставить не все, а только некоторые выплаты, привязанными к радикально повысившемуся прожиточному минимуму — никаких денег не хватит. Поэтому согласно законопроекту №3515 для назначения помощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете. То есть — в ручном режиме.

Сложный вопрос пенсий

Сейчас к ПМ (законодательно установленному, а не фактическому) привязаны размеры минимальной пенсии по возрасту. Они не могут быть ниже прожиточного минимума, то есть сейчас это 1769 грн. По состоянию на 1 января 2021-го доля пенсионеров, получающих наименьшую пенсию до 2 тыс. грн, сократилась до 17% (это примерно 1,9 млн человек), сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ). У 41,2% пенсионеров (4,6 млн) пенсии от 2 тыс. до 3 тыс. грн, у 19% (2,1 млн) — от 3 тыс. до 4 тыс. грн, у 8,1% (0,9 млн) — от 5 тыс. до 10 тыс. грн и у 3% — выше 10 тыс. грн.

Но теперь пенсии будут рассчитываться по-новому. Говоря просто, минимальная пенсия по возрасту в 2021 г. будет равняться 44% от ПМ, рассчитанного по новой схеме (ПМ = 40% от средней зарплаты). Далее каждый год минимальная пенсия должна возрастать на 2 процентных пункта, пока не достигнет 100% от ПМ. Впрочем, далее сразу следует туманная оговорка: "При наличии экономических оснований этот процентный показатель может быть пересмотрен Верховной Радой Украины".

Как говорят эксперты, по факту пенсии поднимутся — но незначительно. К примеру, легко посчитать, что 44% от прикинутого нами нового ПМ в 5136 грн составит 2260 грн (что на 491 грн больше минимальной пенсии, равной нынешнему ПМ, и на 406 грн больше минимальной пенсии, равной ПМ с 1 июля).

Налоговые подводные камни

Законопроект скрывает некоторые подводные камни, которые могут пустить на дно Пенсионный фонд. По крайней мере, так считает экс-министр социальной политики Андрей Рева. Дело в том, что в заключительных положениях законопроекта Кабмину поручается разработать и внести на рассмотрение Рады проекты законодательных актов относительно установления необлагаемого минимума доходов граждан на уровне прожиточного минимума, утвержденного в Законе Украины "О государственном бюджете Украины" за соответствующий год; а также ввести систему налогообложения доходов домохозяйства в части, превышающей размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства.