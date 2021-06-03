Зеленский отправился в Хмельницкую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область, ссылаясь на пресс-службу главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский примет участие в заседании палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Также глава государства ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках национальной программы "Большая стройка".

Кроме того, президент посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.