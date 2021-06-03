Футболисты сборной Украины спели хит Скрябина (видео)

Вратарь Анатолий Трубин и защитник Илья Забарный спели хит Кузьмы Скрябина "Старі фотографії, сообщает УНИАН.

Перед матчем против Северной Ирландии, который состоится 3 июня, футболисты попробовали себя в роли певцов на ужине национальной сборной - они выступили перед партнерами по сборной и тренерским штабом.

Также на ужине перед партнерами по команде выступили Богдан Леднев, Александр Зубков и другие футболисты.

Александр Зубков / фото УАФ

Кроме того, команда поздравила с днем рождения защитника Александра Караваева, которому исполнилось 29 лет. Ему презентовали сразу два торта.

Украина - Северная Ирландия: перед матчем