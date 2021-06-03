Новые налоги: сколько заплатим за машины, квартиры и сигареты

В Украине уже несколько месяцев готовят новые ставки налогов. Больше придется платить не только бизнесу, но и некоторым "ФОПам", владельцам дорогих машин и тем, кто часто продает жилье. Кроме того, повышение некоторых акцизов приведет к росту цен на алкоголь и сигареты, сообщает Обозреватель.

Окончательную версию соответствующего законопроекта (под авторством Кабмина) до сих пор не опубликовали. Однако, как стало известно, из предложений исключили норму о налогах на овощи из огорода.

Какие налоги увеличат для простых украинцев?

Машины . Уже несколько лет в Украине обсуждают возможность пересмотреть критерии для определения "элитного авто". Сейчас такими считаются те, которые не достигли возраста 5 лет и стоят не меньше 375 минималок (2,2 млн грн). С ростом минимальной зарплаты количество плательщиков налога сокращается.

Например, при минимальной зарплате в 4,7 тыс. грн платить нужно было за машины, стоимость которых составляет от 1,7 млн грн. В Кабмине предлагают, чтобы налог на машины платили все владельцы авто, цена которых превышает 200 минималок. Сейчас это 1,2 млн грн. Размер налога составляет 25 тыс. грн. Он платится раз в год.

Продажа квартир . Простые украинцы (физлица) при продаже недвижимости должны заплатить налог в размере 5%, а компании – 18%. В Минфине предлагают ввести норму, согласно которой начиная с третьей квартиры рядовые украинцы должны будут платить столько же, сколько и компании.

Это позволит избавиться от схемы, при которой девелоперы оформляют на себя квартиры и после продают их уже как физлица.

Какое новшество убрали в новой версии?

Сейчас украинцы должны платить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора за продажу овощей, которые вырастили на участках, площадь которых выше 2 га. В одной из версий законопроекта предлагали сократить площадь до 0,5 га.

Однако в той версии, которую сейчас рассматривают в Раде, это предложение изъяли. В парламенте рассказали, что с такими правками документ депутаты бы не поддержали.

Что может подорожать?

Одна из самых обсуждаемых норм касается акцизов на сигареты и алкоголь. Их повышение с одной стороны позволит увеличить поступления в бюджет, а с другой – приведет к росту цен. Министерство финансов считает, что акцизы на сигареты и алкоголь нужно дополнительно повысить на уровень прошлогодней инфляции. А это 5%. В результате пропорционально могут вырасти в цене все алкогольные напитки и табачные изделия.

Табачные компании выступают категорически против такого решения. Они уверяют, что из-за уже утвержденного ежегодного роста акцизов якобы отрасль уходит в тень. Кроме того, им также запретят производить с запасом и заполнять склады продукцией, за которую заплатили более низкий акциз.

Что изменится для "ФОПов" и бизнеса?

Крупные предприятия . Существенно вырастут ставки на железную руду. По новой шкале ставка ренты на железорудное сырье (ЖРС) будет зависеть от индекса цен на ЖРС с 62% содержанием железа CFR China. Наивысшая составит 16% (при цене выше $180/тонна), затем 14% (от $150 до $180/тонна), 12% (от $120/тонна до $150/тонна), 8% (от $85 до $120/тонна), 3% (от $65 до $85/тонна) и, наконец, 0,1% (ниже $65/тонна).

"ФОПы" . Большинство физлиц-предпринимателей новшества на себе не почувствуют. Однако те из них, которые находятся на четвертой группе единого налога (фермеры), если документ поддержат, вынуждены будут платить в бюджет больше.

Повысить предлагают ставки:

для пашни, сенокосов и пастбищ – с 0,95 до 1,9;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,19 до 0,38.

Документ поддерживает президент Владимир Зеленский, в Кабмине же его называют "ресурсным". Мол, он позволит собрать дополнительно до 60 млрд грн. Помимо выше описанных норм, также усилится контроль (в первую очередь для среднего и крупного бизнеса). В "Слуге народа" документ вынуждены будут поддержать, чтобы не идти против президентской позиции. А вот голоса оппозиции будет получить сложно.

Ужесточение контроля и тем более повышение некоторых ставок – непопулярный шаг. Но учитывая огромный уровень теневой экономики в Украине, без изменений ежегодно страна будет терять десятки и сотни миллиардов гривен. С другой стороны, как добавляют противники документа, чрезмерное повышение налогов может дать обратный эффект.

"Есть эластичность рынка, которая говорит о том, что если налоги сверхбольшие, бизнес на это реагирует. Если налоговая нагрузка непомерная, бизнес уходит в тень. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. По моему мнению, у нас, как у государства, должны быть справедливые налоги. Я не говорю о том, что они должны быть низкие, или нулевые. Это неправильно. Но мы всегда заработаем больше на инвестициях и создании рабочих мест, чем на сборе налогов" , – прокомментировал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

О том, готов ли украинский парламент пойти на непопулярные шаги ради наполнения бюджета, станет известно уже в ближайшее время. Для того, чтобы правила вступили в силу в новом году, их придется принять в этом.