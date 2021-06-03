В Украину поставили интересные автобусы Scania

Новые туристические автобусы в Украину поставляют, мягко говоря, нечасто, поэтому передача двух лайнеров Scania Touring стандарта Евро 6 можно назвать большой удачей, сообщает Автоцентр.

О поставках в Украину различных новых грузовиков марки Scania мы уже писали не раз, а вот теперь расскажем про автобусы, которые на днях были переданы одной отечественной компании. Это две туристические машины Scania Touring, в основе которых лежит шасси K410EB4x2NI c двигателем в 410 л.с. экологического стандарта Евро 6.

Эти автобусы – совместная разработка компании Scania и китайского производителя Higer, которые выпускает для них кузова. Салон рассчитан на перевозку 49 пассажиров.

Машина, что и говорить, в топовой комплектации. Здесь и 2 телевизора, премиум аудио-видео, есть туалет, автономный отопитель салона, система климат-контроля, камеры заднего вида, LED-освещение, кожаные кресло водителя и обод рулевого колеса.

Отдельно остановимся на системах активной безопасности. Автобусы оборудованы AEB+ESP, системой предупреждения о выезде за полосу движения (LDWS), а также адаптивным круиз-контролем. За эффективное торможение также отвечает ретардер R4100D.