Лысая Наталья Могилевская шокировала сеть

Украинская певица Наталья Могилевская поспорила с Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. Если звезде не удастся достичь цели, она побреется налысо, сообщает Курс Украины.

Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой предстала в шокирующем образе. На фото певица предстала лысой. Снимок вызвал бурную реакцию фанов, хотя наиболее вероятно, что он изменен в фотошопе.

Стоит отметить, что певица так и не объяснила эту смену образа. Но пообещала в скором времени раскрыть этот секрет.

"Так себе шутка", "Будет с Ямой на одной волне", "Шок контент", "Обнулилась", - пишут поклонники в комментариях.

Могилевская сменила образ / instagram.com/nataliya_mogilevskaya