Land Rover будет создавать автомобили на двух платформах

Land Rover будет создавать автомобили на двух платформах

Jaguar Land Rover планирует построить новые поколения Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque на платформе Electrified Modular Architecture (EMA). В продаже эти новинки появятся через 3-4 года, сообщает Autonews.

Кроме того, новые поколения Range Rover, Range Rover Sport, а также Land Rover Defender построят на платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA), которая изначально планировалась для создания Jaguar XJ. Эта платформа позволит оснащать внедорожники гибридной силовой установкой.

Обе эти платформы совместимы с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но они разработаны с учетом использования электрифицированных силовых агрегатов.

Нужно отметить, что сейчас модельная линейка Land Rover основана на пяти разных платформах.

Так, Range Rover Velar построен на платформе D7a, Land Rover Defender – на D7x, Land Rover Discovery, Range Rover и Range Rover Sport – на D7u, а Range Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque – на модернизированной платформе D8.

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