Оппозиция будет блокировать трибуны, – Корниенко о законе об олигархах
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что во время принятия законопроекта об олигархах будут разговоры о политическом преследовании и блокировка трибуны, сообщает Андрей Павловский.
"Это будет непростая история. Половина оппозиционных фракций уже заявила, что они не поддерживают закон", – сказал Корниенко.
На вопрос, будет ли поддержка закона у монобольшинства и есть ли группы влияния олигархов у "слуг", глава партии ответил, что надо посмотреть на голосование.
"У нас основная группа влияния – это группа президента Украины. Партия должна поддерживать такие судьбоносные инициативы. Впервые в истории Украины вещи называют своими именами. Думаю, только за это уже надо голосовать", – подытожил глава партии СН.