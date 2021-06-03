Оппозиция будет блокировать трибуны, – Корниенко о законе об олигархах

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что во время принятия законопроекта об олигархах будут разговоры о политическом преследовании и блокировка трибуны, сообщает Андрей Павловский.

"Это будет непростая история. Половина оппозиционных фракций уже заявила, что они не поддерживают закон", – сказал Корниенко.

На вопрос, будет ли поддержка закона у монобольшинства и есть ли группы влияния олигархов у "слуг", глава партии ответил, что надо посмотреть на голосование.