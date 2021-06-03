Александр Дубинский высказался о законопроекте Зеленского про олигархов

Исключенный из партии "СН" нардеп Александр Дубинский прокомментировал законопроект Владимира Зеленского про олигархов.

Об этом свидетельствует публикация политика в Telegram-канале﻿.

Так, по словам Дубинского, "под определение олигарха теперь попадает друг и партнер Его президентского Величества, Борис Кауфман".

Источник: Telegram-канал Dubinsky.pro

Нардеп отметил, что "Борис Кауфман - это тот самый, в интересах которого Арахамия тащит через парламент правку по снижению акцизов на стики для электронных сигарет".

Кроме того, Дубинский обратил внимание на пункт в законопроекте о случае контакта публичного госслужащего с олигархом, после которого первый должен подать "декларацию о контактах".

Источник: Telegram-канал Dubinsky.pro

"...тут такое дело с Вашим законом про олигархов...В Верховной Раде есть туалет, типа сортир. В него иногда ходит депутат Новинский, который по Вашему закону будет считаться олигархом.

Веб-трансляции из сортира ВР пока нет. Поэтому все, кто волей или неволей будет сталкиваться с депутатом Новинским в туалете - будут обязаны подавать Вам декларации про контакт", - написал Дубинский.