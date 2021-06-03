Звезда Реала впервые за пять лет сыграл за сборную

Нападающий "Реала" Карим Бензема, который недавно побил рекорд Криштиану Роналду, вышел на поле в составе сборной Франции в товарищеской игре против Уэльса, сообщает УНИАН.

Как пишет Opta﻿ в Twitter, Бензема надел футболку французской сборной впервые за пять лет и 237 дней. В предыдущий раз он играл за "трехцветных" еще в октябре 2015 года.

Перерыв в 5 лет и 7 месяцев - самый длинный в истории сборной Франции со времен Роже Скотти, который не играл за команду на протяжении 5 лет и 11 месяцев в период с 1950-го по 1956 годы.

В игре с Уэльсом Бензема упустил шанс отличиться - на 27-й минуте он не реализовал пенальти.

Матч в итоге завершился победой французов со счетом 3:0.

Напомним, Бензема был отстранен от матчей за сборную Франции из-за скандала, связанного с участием в шантаже другого французского футболиста Матье Вальбуэна.

Карим Бензема: карьера в сборной Франции