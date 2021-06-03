Звезда Реала впервые за пять лет сыграл за сборную

Звезда Реала впервые за пять лет сыграл за сборную

Нападающий "Реала" Карим Бензема, который недавно побил рекорд Криштиану Роналду, вышел на поле в составе сборной Франции в товарищеской игре против Уэльса, сообщает УНИАН.

Как пишет Opta﻿ в Twitter, Бензема надел футболку французской сборной впервые за пять лет и 237 дней. В предыдущий раз он играл за "трехцветных" еще в октябре 2015 года.

Перерыв в 5 лет и 7 месяцев - самый длинный в истории сборной Франции со времен Роже Скотти, который не играл за команду на протяжении 5 лет и 11 месяцев в период с 1950-го по 1956 годы.

В игре с Уэльсом Бензема упустил шанс отличиться - на 27-й минуте он не реализовал пенальти.

Матч в итоге завершился победой французов со счетом 3:0.

Напомним, Бензема был отстранен от матчей за сборную Франции из-за скандала, связанного с участием в шантаже другого французского футболиста Матье Вальбуэна.

Карим Бензема: карьера в сборной Франции

  • Бензема дебютировал за сборную Франции в 2007 году. В его активе 81 матч и 27 голов.
  • На ЧМ-2014 он стал лучшим игроком и бомбардиром сборной Франции, которая вылетела в четвертьфинале.
  • 18 мая 2021 года Бензема получил приглашение в сборную для подготовки к Евро-2020.
  • Бензема не забил пенальти в матчах за сборную Франции в третий раз подряд.

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