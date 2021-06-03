Самый быстрый электромобиль в мире стал серийным

Хорватская компания Rimac Automobili презентовала свой первый серийный гиперкар – Rimac Nevera. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, развивающие внушительные 1914 л.с, сообщает Обозреватель.

Команда под руководством Мате Римаца спустя 12 лет после основания компании представила первую серийную модель.

Nevera стала дальнейшим развитием серии прототипов Rimac – Concept_One и C_Two. Источник: rimac-automobili.com

Nevera стала дальнейшим развитием серии прототипов Rimac – Concept_One и C_Two. В основе конструкции лежит углепластиковый монокок весом менее 200 кг, который включает крышу, задний подрамник и отделение для тяговой батареи.

В основе конструкции лежит углепластиковый монокок весом менее 200 кг. Источник: rimac-automobili.com

Н-образная АКБ изготовлена из лития, марганца и никеля. Она имеет систему жидкостного охлаждения и энергоемкость 120 кВтч. Бортовая сеть работает под напряжением 800 В.

Н-образная АКБ изготовлена из лития, марганца и никеля. Источник: rimac-automobili.com

В движение Rimac Nevera приводится 4-мя электромоторами, каждый из которых отвечает за свое колесо. Спереди установлены моторы по 340 л.с. каждый, а сзади – по 612 л.с. Максимальная отдача этого "квартета" – 1914 л.с. и 2360 Нм.

В движение Rimac Nevera приводится 4-мя электромоторами, каждый из которых отвечает за свое колесо. Источник: rimac-automobili.com

Купе получило систему управления вектором тяги, объединяющую в себе функции ABS и ESP, рулевое управление без механической связи с колесами, двухрычажную подвеску всех колес с адаптивными амортизаторами и тормозную систему с карбоно-керамические дисками диаметром 390 мм и 6-поршневыми механизмами. На выбор пилоту предлагаются 7 ездовых режимов.

На разгон до первой "сотни" Rimac Nevera тратит всего 1,85 с. Источник: rimac-automobili.com

На разгон до первой "сотни" Rimac Nevera тратит всего 1,85 с, а максимальная скорость достигает 412 км/ч. При полностью заряженной батарее автомобиль способен преодолеть 550 км по циклу WLTP. Всего планируется изготовить 150 экземпляров стоимостью 2 миллиона евро каждый.