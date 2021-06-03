В Украине создадут реестр профессий

Верховная Рада Украины приняла за основу и в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования национальной системы квалификаций", которым создается реестр профессий, сообщает Деловая столица.

Законопроект №4147 поддержали 256 нардепов.

В частности, документ дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации, устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационным характеристиками, нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.

Также законом создается и вводится в действие Реестр видов занятий (профессий) и квалификаций.

Одновременно при заключении трудового договора учитывается вид занятий (профессия), полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет человек. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.

Согласно проекту закона, тарифная система будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.

Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалификационных разрядов работникам будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.

Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанности и специализацию будут определять исключительно профессиональные стандарты.

При этом у Центров занятости предлагают забрать функции по подтверждению профессиональной квалификации по результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям.