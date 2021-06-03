Прибыль от СП-2 пойдет на ракеты и танки РФ - посол Польши в Украине

Газопровод "Северный поток – 2" является мощным инструментом в руках РФ, денежная прибыль которого пойдет на ракеты, танки и корабли, сообщает Главком.

Об этом в интервью рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Мы должны понимать, что денежные прибыли, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России" ,- заявил он.

По словам посла, Польша будет продолжать убеждать союзников, также Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать, ведь он реализуется во время вооруженной агрессии как против Грузии, так и Украины.