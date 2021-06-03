На Филиппинах из-за шторма тысячи людей лишились домов

В результате тропического шторма погибли по меньшей мере три человека, были перемещены тысячи жителей южных и центральных Филиппин, пишут иностранные СМИ.

Синоптики сообщили, что шторм бушевал у города Виктория в восточной провинции Миндоро к югу от Манилы. По крайней мере три человека погибли, в том числе 14-летняя девочка. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти немало сельских жителей, которые оказались замкнуты в ловушке собственных домов.

Как сообщается, более 2600 человек были перемещены в центры эвакуации. Кроме того, из-за сложной ситуации с пандемией власти приказали закрыть торговые центры, чтобы люди не увеличивали риск заражения коронавирусом.

Отметим, что более 3000 пассажиров застряли в центральных и южных морских портах.

Напомним, ежегодно на Филиппинский архипелаг обрушивается примерно 20 тропических штормов и тайфунов.