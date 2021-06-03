В законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, поэтому стоит создать специальный орган, который будет заниматься реестром олигархов, сообщает Украинская правда.

"Это важный аспект деятельности власти. По закону, я утром смог с ним ознакомиться, сама идея правильная, много дельных вещей. С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, а он именно совещательный, консультативный, координационный орган – ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям", – отметил Разумков.

Поэтому, думает он, для таких вопросов стоило бы создать отдельный орган. Отбор сотрудников возложить на комиссии, подобные связанным с НАБУ и САП. Возможно и привлечение иностранных экспертов.

"Плюс есть и другие предостережения. Потому что в СНБО, на мой взгляд, возникает конфликт интересов, поскольку и председатель Верховной Рады, и президент, и другие высокопоставленные чиновники входят в состав СНБО.