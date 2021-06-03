На Закарпатье студентов уличили в подделке документов

В Ужгороде полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Министерстве здравоохранения обнаружили в действиях 20 студентов местного университета признаки преступления. Речь идет о подделке документов и сдаче экзаменов под чужими именами. По делу ведется следствие, сообщает Нацполиция.

На Закарпатье полицейские проводят отработку по борьбе и противодействию нелегальной миграции. Так, 2 июня оперативники отдела миграционной полиции региона наведались с проверкой в местный университет, где среди студентов немало иностранных граждан.

В результате полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины прекратили и задокументировали факт махинаций с документами.

По заранее продуманной схеме, вместо настоящих студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки. Именно их фото были вклеены в паспорта вместо настоящих фотографий. Соответственно – экзамен фактически составляли одни лица, а юридически баллы зачислялись на имена других лиц, то есть действующих студентов университета.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В настоящее время сотрудники отдела миграционной полиции совместно со следователями проводят документирования преступления и общаются со всеми фигурантами. Кроме этого полицейские проверяют, причастны к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.

Следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства дела и причастных к преступлению лиц.