Модные цвета 2021 в образах Зеленской, Каменских и других знаменитостей

В этом сезоне появилось много новых трендовых расцветок, которые нужно добавить в летний гардероб. Самыми модными цветами стали все оттенки зеленого и голубого, а знаменитости уже успели их полюбить, сообщает Обозреватель.

Украинские и иностранные звезды вместе со стилистами пристально следят за обновлениями в мире моды.

Белла Хаддит позирует у бассейна в коричневом купальнике и юбке трендового травяного оттенка. Также модель выбрала яркую сумку лаймового цвета.

Белла Хаддит выбрала кислотный салатовый цвет. Источник: Instagram/bellahadid

Кайли Дженнер не боится экспериментировать. Звезда надела мини-платье яркого зеленого оттенка, а также выбрала кислотную сумку.

Кайли Дженер надела монохромный зеленый образ. Источник: Instagram/kyliejenner

Зеленая шуба из экомеха стала главным акцентом в образе солистки группы Go_A на Евровидении 2021 года.

Екатерина Павленко в зеленой экошубе. Источник: Instagram/go_a_band

Все оттенки голубого: от темно-синего до небесного, являются трендовыми в 2021 году. Певица NK сняла клип на песню "Девочки рулят", где много участниц были в оверсайз платьях светло-голубого цвета.

Настя Каменских на съемках клипа в голубом платье. Источник: Instagram/kamenskux

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила художника Ивана Марчука с днем рождения в темно-синем костюме с жакетом и брюками свободного кроя.

Елена Зеленская в синем костюме. Источник: Instagram/olenazelenska_official

Ведущая Маша Ефросинина выбрала яркий образ голубого цвета, который очень подходит брюнеткам.

Маша Ефросинина любит носить яркие оттенки. Источник: Instagram/mashaefrosinina

Телеведущая Катя Осадчая объединила в образе нежно-голубой оттенок с базовым бежевым.

Катя Осадчая выбрала голубой жакет. Источник: Instagram/kosadcha

Яркий голубой оверсайз жакет стал главным акцентом образа телеведущей Леси Никитюк.