Модные цвета 2021 в образах Зеленской, Каменских и других знаменитостей
В этом сезоне появилось много новых трендовых расцветок, которые нужно добавить в летний гардероб. Самыми модными цветами стали все оттенки зеленого и голубого, а знаменитости уже успели их полюбить, сообщает Обозреватель.
Украинские и иностранные звезды вместе со стилистами пристально следят за обновлениями в мире моды.
Белла Хаддит позирует у бассейна в коричневом купальнике и юбке трендового травяного оттенка. Также модель выбрала яркую сумку лаймового цвета.
Кайли Дженнер не боится экспериментировать. Звезда надела мини-платье яркого зеленого оттенка, а также выбрала кислотную сумку.
Зеленая шуба из экомеха стала главным акцентом в образе солистки группы Go_A на Евровидении 2021 года.
Все оттенки голубого: от темно-синего до небесного, являются трендовыми в 2021 году. Певица NK сняла клип на песню "Девочки рулят", где много участниц были в оверсайз платьях светло-голубого цвета.
Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила художника Ивана Марчука с днем рождения в темно-синем костюме с жакетом и брюками свободного кроя.
Ведущая Маша Ефросинина выбрала яркий образ голубого цвета, который очень подходит брюнеткам.
Телеведущая Катя Осадчая объединила в образе нежно-голубой оттенок с базовым бежевым.
Яркий голубой оверсайз жакет стал главным акцентом образа телеведущей Леси Никитюк.