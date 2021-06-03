Укрпошта объявила тендеры на $65 миллионов

"Укрпошта" объявила два тендера на постройку нового автоматического сортировочного хаба во Львове и сортировочного депо в Ивано-Франковске на общую сумму более $65 млн, сообщает БизнесЦензор.

Площадь львовского сортировочного центра составит 26 тыс. кв. м, стоимость строительства оценена в $52 млн. Ивано-франковский центр займет 6 тыс. кв. м, его строительство оценили в $13 млн.