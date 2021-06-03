Укрпошта объявила тендеры на $65 миллионов
"Укрпошта" объявила два тендера на постройку нового автоматического сортировочного хаба во Львове и сортировочного депо в Ивано-Франковске на общую сумму более $65 млн, сообщает БизнесЦензор.
Площадь львовского сортировочного центра составит 26 тыс. кв. м, стоимость строительства оценена в $52 млн. Ивано-франковский центр займет 6 тыс. кв. м, его строительство оценили в $13 млн.
"У нас много клиентов на Западе Украины и они (как и все остальные) заслуживают, чтобы получать качественные, современные услуги. Сегодня делаем первый, но уверенный шаг в этом направлении, где Львов станет центром, отвечающим за логистику Запада Украины и связующим звеном с Европой. А думая об экологии и жителях этих замечательных городов, после стройки, мы уберем свои машины из центра города и продадим (тут важно - не подарим, а продадим) наши здания для городских проектов", – отметил Смелянский.