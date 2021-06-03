Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №4651 об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Механизм предусматривает, что украинских чиновников смогут лишить свободы на 2 года за подачу недостоверной информации (в том числе и ошибку, сообщает Обозреватель.

Соответствующий документ во втором чтении и в целом поддержали 307 народных депутатов, среди которых 219 – из партии "Слуга народа". Автором законодательной инициативы является президент Владимир Зеленский.

В Украине правоохранительные органы уже имеют право преследовать за нарушения в декларациях, однако законопроект №4651 предусматривает принципиальное новшество – понижение размера сумм, с которого наступает ответственность. Сейчас это 4 млн гривен, а новые положения предусматривают планку в 2 млн гривен.

Кроме того, сейчас за ложь в декларации могут ограничить свободу (без изоляции), а по новым правилам – лишить свободы (посадить в тюрьму).

Главные новшества:

За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от правды на сумму от 8 500 до 34 000 гривен – штраф от 51 000 до 68 000 гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы до 2 лет.

В случае лжи, отличающийся от правды на сумму более 34 000 гривен – штраф от 68 000 до 85 000 гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы или заключение до 2 лет.

За непредставление декларации штрафовать от 42 500 до 51 000 гривен, или обязывать к общественным работам, или сажать до 2 лет.

В Украине будут сажать в тюрьму за ложь в декларациях: "Слуги народа" поддержали идею Зеленского. Источник: "Слуга народа"

"Мы усиливаем ответственность, вносим изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и уточняем субъектный состав административных правонарушений, чтобы за него привлекались все лица, уполномоченные на выполнение функций государства и местного самоуправления" , – отмечал народный депутат "Слуги народа" Александр Бакумов.

По его словам, в Уголовном кодексе планку ответственности повысят, однако уровень, с которого наступает такая ответственность, – снизят.

"Мы понижаем наступление ответственности с 4 млн гривен до 2 млн гривен, если есть несоответствие. И предусматриваем лишение свободы" , – добавил Бакумов.

Народный депутат отметил, что принимать решение о лишении свободы будет суд.

"Если несоответствие от 500 до 2000 прожиточных минимумов – там ответственность до двух лет. Если это квалифицирующий признак, то там также наступает ответственность до двух лет, и суд должен определять, насколько несоответствие помешало общественным интересам" , – резюмировал Бакумов.

В Украине будут сажать в тюрьму за ложь в декларациях: "Слуги народа" поддержали идею Зеленского

В Украине будут сажать в тюрьму за ложь в декларациях: "Слуги народа" поддержали идею Зеленского

Напомним, что уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях политиков и чиновников Конституционный суд отменил в октябре 2020 года, оставив при этом дисциплинарную и административную.

Таким образом КСУ удовлетворил иск части народных депутатов, в основном из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и спровоцировал конституционный кризис. После этого решения суда перед Украиной возникла угроза потерять поддержку МВФ.

В декабре Верховная Рада проголосовала за законопроект № 4460-д, который был компромиссным между президентским и проектом закона, наработанным рабочей группой в парламенте. Тогда депутаты вернули штрафы и ограничение свободы за недостоверное декларирование, но не лишение свободы.