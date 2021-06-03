В Киеве решили "оптимизировать" очереди на вакцинацию

Чтобы сократить ожидание в очереди на антикоронавирусную вакцинацию киевлян в Международном выставочном центре, власти немного поменяют процесс, заявили в Киевской городской госадминистрации, сообщает Лига.net.

Будет две очереди в зависимости от того, кого позвали на прививку, а кто просто пришел, потому что записался в приложении "Дия".

На прошлых выходных желающих привиться от COVID-19 среди просто зарегистрированных в мобильном приложении оказалось больше, чем тех, кому медики позвонили и пригласили на укол. Из около 7000 киевлян по звонку подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек.

Теперь одна очередь будет для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время, а вторая – для тех, кто также записан в "Дии", но приглашения пока не получил. Последние могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке живой очереди.

Приглашенные должны будут показать SMS-сообщение с датой, временем и номером бригады вакцинации. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке живой очереди с 10:00 до 17:30.