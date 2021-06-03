Toyota не пойдет по пути мировых тенденций

Японский производитель не только не прекратит выпуск традиционных моделей, но займется разработкой новых, сообщает Автоцентр.

Мировые тенденции диктуют свои правила и вносят коррективы в планы автопроизводителей. В настоящее время на пике популярности находятся кроссоверы, поэтому компании сосредоточили свое внимание на их разработке. Эти многофункциональные и практичные автомобили уверенно вытесняют с рынка остальных представителей, включая седаны.

В результате некоторые марки приняли решение отказаться от выпуска седанов или максимально сократить свое присутствие в данном сегменте. Но Toyota решила пойти против новой тенденции. По мнению руководства японской компании, она только выиграет на этом фоне. Ведь среди клиентов бренда много поклонников данного типа автомобилей, которые не планируют пересаживаться на кроссоверы.

Исходя из того, что модельный ряд седанов после своего рода «чистки» значительно поредеет, конкуренция в нем станет существенно ниже. Этим и намерена воспользоваться Toyota, которая предложит покупателям современные, стильные и комфортные седаны. К тому же они экономичнее кроссоверов, что также играет немаловажную роль.

В настоящее время линейка японской марки включает три представителя этого сегмента: Corolla, Camry и Avalon (в США; в Украине – две первые модели). Также близко к этому типу машин водородная Mirai и гибридный Prius. Если ожидания производителя оправдаются, то, возможно, будут разработаны новые высококлассные седаны.