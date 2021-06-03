На дорогах появятся новые дорожные знаки

Осенью этого года вступают в силу новые стандарты безопасности в части «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные». Об основных изменениях и уточнениях рассказал Укравтодор на своей странице в Facebook, сообщает ЮрЛига.

Что изменится?

- изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнены новыми дорожными знаками;

- внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

- будут введены новые дорожные знаки «Автозаправочные / Електрозарядные станции», таблички «Место для зарядки электромобилей», «Платная дорога» и «Конец платной дороги».

Изменения относительно дорожных знаков

Стандарт дополнен знаками относительно приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Добавлен новый раздел где указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах и введен отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Также ГСТУ дополнен новыми знаками и табличками с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов.

Кроме этого изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНИНЦ от 26.05.2021 № 191 с 01 ноября 2021 Национальный нормативный документ ДСТУ 4100: 2021 «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения », который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014.





