"Налог на Google" может увеличить стоимость электронных услуг

Принятие законопроекта № 4184 о "налоге на Googlе" может привести к росту стоимости на некоторые электронные услуги. Об этом рассказал эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко, сообщает УНН.

По словам эксперта, ключевой мотивацией со стороны государства в принятии законопроекта является увеличение поступлений в государственный бюджет Украины.

"Это не "новый налог", а именно расширение базы налогообложения налогом на добавленную стоимость. То есть, по электронным услугам, предоставляемым в сети интернет (облачные хранилища, реклама, игры в Steam и т.д.) нерезидентами, стоит ожидать роста цен на 20% (общая ставка НДС)", - отметил эксперт.

В частности, Рябченко приводит в пример рекламу, которая предоставляется в Украине и подлежит обложению НДС на 20%. В то же время, отмечает эксперт, иностранцы не платят этот налог в Украине. Поэтому фактически в этом "мы пытаемся обеспечить равенство" .

Экономист считает, что повышение цен не произойдет в одночасье, поскольку закон начнет действовать с 1 января 2022 года, и в этих полгода компании смогут пройти необходимые процедуры и будут платить налоги на территории Украины.

Принятие законопроекта приведет также к росту конкуренции на рынке, а конечные потребители вряд ли будут воспринимать положительно подорожание цен, считает Рябченко.