ЕС не ввел новые санкции против РФ в связи с военной напряженностью
От новых санкций, связанных с разоблачением роли российских спецслужб во взрыве чешских военных складов, Россию уберегло нежелание ЕС лишний раз повышать градус напряженности в условиях увеличения войск на границе с Украиной, сообщает Европейская правда.
По словам эксперта, разоблачение истинной причины взрыва произошло в то время, когда "Запад просил и ожидал от России деэскалации, чтобы она забрала свои войска от границы с Украиной".
"Россия пошла на деэскалацию, и поэтому Запад не хотел лишний раз идти на обострение отношений с ней", - пояснил эксперт.
Вместе с тем Дэвид Стулик обращает внимание на то, что не меньшей причиной отсутствия слабых санкций было поведение чешского правительства.
"После Солсбери тогдашний премьер Великобритании Тереза Мэй лично обзванивала лидеров других стран и просила их о поддержке. Ни чешское правительство, ни чешский премьер-министр этого не сделали. На это премьеру Бабишу (премьер-министру Чехии) даже публично указали лидеры некоторых европейских стран - это именно его недоработки, ведь он не попросил заранее о поддержке", - добавил он.