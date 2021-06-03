ЕС не ввел новые санкции против РФ в связи с военной напряженностью

От новых санкций, связанных с разоблачением роли российских спецслужб во взрыве чешских военных складов, Россию уберегло нежелание ЕС лишний раз повышать градус напряженности в условиях увеличения войск на границе с Украиной, сообщает Европейская правда.

По словам эксперта, разоблачение истинной причины взрыва произошло в то время, когда "Запад просил и ожидал от России деэскалации, чтобы она забрала свои войска от границы с Украиной".

"Россия пошла на деэскалацию, и поэтому Запад не хотел лишний раз идти на обострение отношений с ней" , - пояснил эксперт.

Вместе с тем Дэвид Стулик обращает внимание на то, что не меньшей причиной отсутствия слабых санкций было поведение чешского правительства.