В МИД назвали страны, в которых могут отдохнуть украинцы

В Министерстве иностранных дел заявили, что в условиях пандемии коронавируса для украинцев открыты границы 107 стран, сообщает Слово и дело.

Несмотря на то, что в этом списке нет стран Шенгенской зоны, а для въезда нужны как минимум медицинская страховка и ПЦР-тест, выбрать место для летнего отпуска есть из чего.

Без ограничений (имеется в виду связанных с COVID-19) можно въехать буквально в единицы стран, большинство из которых не очень популярны среди туристов: Сомали, Уганда, ЦАР, Бенин, Того, Руанда, Гана, Камерун и еще несколько африканских государств.

Планировать отпуск можно в Албании, Южной Корее, Непале, Доминикане, Северной Македонии, Черногории, Мексике – украинцев пускают без ограничений.

Из традиционных летних направлений доступны Турция и Египет. Для въезда в Египет нужен лишь отрицательный результат теста на коронавирус. Для Турции – кроме ПЦР-теста нужна медицинская страховка, покрывающая лечение COVID-19. Подойдет также сертификат вакцинации (но этот вариант пока не для украинцев) или тест на антитела.

Чтобы поехать в Грецию, сейчас нужен результат ПЦР-тестирования либо сертификат вакцинации. Аналогичные требования выдвигает для туристов Болгария.

При наличии отрицательного результата теста на коронавирус открыт въезд для украинских туристов на Шри-Ланку, Багамские Острова, Барбадос, Мальдивы, в Армению, Грузию, Сербию, Словению, Зимбабве, Бразилию, США и еще ряд других стран.

Несмотря на наличие отрицательного результата ПЦР-теста, украинцам нужно будет отсидеть карантин после приезда в Великобританию (10 дней), Ирландию (14 дней), Тунис (7 дней, если вы не прошли полный курс вакцинации), Саудовскую Аравию (7-14 дней).

Чтобы въехать в Молдову, можно сделать ПЦР-тест или после приезда изолироваться на 14 дней (хотя мало кто выберет такой вариант). Для путешествия в Сан-Марино тест не нужен, но придется просидеть 20 дней на карантине.