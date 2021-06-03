Цены на овощи и яйца изменились: сколько стоят продукты

Овощи борщового набора в начале июня продолжают дешеветь. Прошлогоднюю картошку продают по 10-14 грн, капуста – 4-5 грн/кг, морковь – 9 грн/кг. Свекла прошлого урожая практически исчезла с полок многих магазинов, сообщает Gazeta.ua.

В супермаркеты завезли ранние овощи. Молодую капусту продают в среднем по 15 грн/кг, свекла и морковь стоят 39-48 грн, картофель — 22-35 грн, лук —16 грн/кг.

Тепличные огурцы резко упали в цене. В разных супермаркетах их стоимость стартует от 11 грн/кг. Некоторые магазины предлагают этот овощ по 35-37 грн. Средняя цена килограмма помидоров - 35-37 грн.

На 10-20 грн подешевела курятина. Месяц назад куриные голени стоили 96 грн/кг. Сейчас их продают по 63-65 грн. Самые дешевые яйца можно приобрести по 18 грн за десяток. Некоторые супермаркеты предлагают яйца по 25-32 грн. В начале мая средняя стоимость десятка яиц доходила до 40 грн.

Не дешевеет подсолнечное масло. Некоторые супермаркеты предлагают ее по акционной цене 55 грн за 850 г. Общая стоимость подсолнечного масла колеблется от 39 до 78 грн/л, в зависимости от торговой марки.

Сахар по сравнению с начала мая подешевел на 3-5 грн. Его продают по 21-25 грн/кг.

На 3-5 грн подорожало молоко. Литр пастеризованного стоит 25 грн.

Традиционная потребительская корзина в июне:

Хлеб белый — 10-13 грн.

Хлеб нарезанный ломтиками — 14 грн.

Батон — 14 грн.

Куриное филе — 99 грн/кг

Куриная голень — 63-65 грн/кг

Свиная вырезка — 159 грн/кг.

Свиная корейка — 114 грн/кг

Фарш свиной — 88 грн/кг.

Молоко — 25-27 грн/л.

Яйца куриные — 18-25 грн за 10 ед.

Твердые сыры — 160-290 грн/кг.

Колбасы копченые — 17-29 грн за 100 г.

Масло — 43-49 грн за пачку 200 г.

Скумбрия холодного копчения — 70 грн/кг.

Скумбрия свежемороженая — 80 грн/кг.

Макароны-паутинка и рожки — 22-25 грн/кг.

Спагетти —16-27 грн/кг.

Гречка — 30-62 грн/кг.

Пшено — 10 грн/кг

Горох —16 грн/кг.

Мука — 30 грн за 2 кг.

Рис — 30 грн/кг.

Крупа пшеничная — 9 грн/кг.

Крупа ячменная — 10 грн/кг