Военные США по ошибке взяли штурмом завод в Болгарии

Американские солдаты во время учений в Болгарии случайно взяли штурмом частный завод, который производит оборудование для обработки оливкового масла, заявили в пресс-службе армии США, сообщает InfoResist.

Во время учений под названием Swift Response 21 в болгарском селе Чешнегирово американские солдаты отрабатывали захват и охрану аэропорта и ошиблись с объектом.

US special forces mistakenly storm a factory producing machinery for olive oil during #NATO drills in #Bulgaria. The owner has filed a law suit pic.twitter.com/3NRM558Q7g — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) May 30, 2021

По информации американской армии, солдаты не использовали оружие во время инцидента, поскольку к безопасности союзников, гражданских жителей и солдат относятся серьезно.

При этом США принесли искренние извинения заводу и его работникам. В то же время никого из военных за штурм ошибочного объекта не наказали.

В свою очередь президент Болгарии Румен Радев возмутился случившимся и сказал, что военные формирования не должны подвергать опасности жизни болгарских граждан. Он подчеркнул, что учения на территории Болгарии вместе с союзниками страны должны не создавать напряженность, а наоборот содействовать укреплению безопасности.