Суд арестовал имущество нардепа, подозреваемого в неуплате 97 млн грн налогов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен, сообщает РБК-Украина.

Так, 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением" , - говорится в сообщении.

По информации издания, речь идет о народном депутате из группы "за будущее" Викторе Мялике. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.