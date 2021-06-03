Тупицкий и Касминин пытаются попасть в Конституционный суд
Отстраненные глава КСУ Александр Тупицкий и судья КСУ Александр Касминин пытаются попасть в Конституционный суд, где сегодня, 3 июня, рассматривают конституционность закона о рынке земли.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
По данным журналистов, пока попытки Касминина и Тупицкого не увенчались успехом, они потребовали доложить судьям о своем присутствии и сейчас ждут ответа у входа. Их не пускают сотрудники Управления госохраны.
По словам Тупицкого, на данный момент у КСУ есть кворум для принятия решений.
"Но вопрос не только в кворуме, а в полноценном составе суда, когда 18 судей в зале и некое количество голосов для принятия решений - это одно. И когда минимальное количество судей в зале, а количество голосов для принятия решений такое же", - заявил Тупицкий.