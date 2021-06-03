Тупицкий и Касминин пытаются попасть в Конституционный суд

Отстраненные глава КСУ Александр Тупицкий и судья КСУ Александр Касминин пытаются попасть в Конституционный суд, где сегодня, 3 июня, рассматривают конституционность закона о рынке земли.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По данным журналистов, пока попытки Касминина и Тупицкого не увенчались успехом, они потребовали доложить судьям о своем присутствии и сейчас ждут ответа у входа. Их не пускают сотрудники Управления госохраны.

По словам Тупицкого, на данный момент у КСУ есть кворум для принятия решений.