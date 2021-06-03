Восхитительное фото Леси Никитюк в трендовом летнем образе

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала стильный летний образ. Она позировала в костюме зеленого цвета, демонстрируя последние тренды в мире моды, сообщает Курс Украины.

В своем Instagram она опубликовала яркие фото представ перед камерами в актуальных летних аутфитах.

На первом фото Леся Никитюк показала зеленый удлиненный пиджак на одну пуговицу и шорты в тон. Под пиджак она надела белый топ. Натуральную красоту лица Леся Никитюк подчеркнула легким макияжем и ровно уложенными волосами. Образ был завершен выразительными бусами.

Фото nstagram.com/lesia_nikituk

На следующем фото Леся позировала в темно-зеленом купальнике с высокими плавками, которые идеально подчеркивали тонкую талию и женственные изгибы.

Фото nstagram.com/lesia_nikituk