Кабмин предложил привязать размер акциза на пиво к его крепости

Правительство предложило Верховной Раде изменить принцип определения размера ставки обложения акцизным налогом пива, предлагается высчитывать данный налог по крепости напитка вместо его литража, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее предложение обозначено в так называемом "ресурсном" законопроекте (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, зарегистрированном Кабинетом министров в парламенте.

Документ предлагает облагать акцизным налогом содержащийся в пиве из солода спирт по ставке 59,82 грн за 1 л 100%-го спирта, таким образом, для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л, а 8% спирта - 4,79 грн/л.

В настоящее время пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.