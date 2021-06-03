Мировые цены на продовольствие показали максимальный рост за 10 лет

Мировые цены на продовольствие в мае выросли на самую значительную величину за более чем 10 лет, и это несмотря на то, что мировое производство зерновых может достичь нового беспрецедентно высокого уровня, сообщает AgroPortal.

Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Так, среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в последнем месяце весны составило 127,1 пункта, что на 4,8% выше апрельского показателя и на 39,7% выше показателя мая 2020 года.

«Одним из факторов роста этого индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые; он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6% ниже его исторического максимума в номинальном выражении», — отмечают в организации.

По сравнению с апрелем Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 6% главным образом за счет роста мировых цен на кукурузу, среднее значение которых на 89,9% превысило показатель прошлого года. Однако в конце мая цены на кукурузу начали снижаться в основном в связи с улучшением видов на урожай в Соединенных Штатах Америки. Мировые цены на пшеницу также начали снижаться в конце месяца, однако в среднем майские цены были на 6,8% выше, чем в апреле, в то время как мировые котировки риса оставались стабильными.

Индекс цен на растительные масла ФАО прибавил в мае 7,8%, что было главным образом обусловлено повышением цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла. Цены на пальмовое масло выросли в силу медленного роста производства в странах Юго-Восточной Азии, а прогнозируемый устойчиво высокий мировой спрос, особенно со стороны сектора производства биодизельного топлива, способствовал росту цен на соевое масло.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО увеличилось в мае по сравнению с апрелем на 6,8% в силу, главным образом, задержек уборочной кампании и опасений относительно низких урожаев в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире экспортером сахара, даже несмотря на большой объем поставок со стороны Индии, который способствовал замедлению роста цен.

По сравнению с апрельским показателем значение Индекса цен на мясо ФАО увеличилось на 2,2%, причем котировки всех видов мяса росли под влиянием увеличения объемов импортных закупок со стороны Китая, а также в связи с ростом внутреннего спроса на мясо птицы и свинину в ведущих регионах-производителях.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО также вырос за этот месяц на 1,8% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года. Главным фактором роста был активный импортный спрос на снятое и цельное сухое молоко, в то время как цены на сливочное масло снизились впервые за почти год в связи с увеличением экспортных поставок Новой Зеландией.