Полиция будет предупреждать об аварийных участках в Киеве

Патрульная полиция проведет эксперимент и будет информировать пользователей навигаторов Waze о приближении к аварийно-опасному участку, сообщает Autoconsulting.

Когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему придет сообщение. Например, вот такое:

«За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го».

По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексея Белошицкого, если такие сообщения позволят снизить аварийность хотя бы на 10-15% на опасных участках - это уже будет успех. И тогда этот опыт распространят на всю Украину.